Love Hurts -hitistä tutun Nazareth-yhtyeen laulaja Dan McCafferty on kuollut

– Dan kuoli tänään klo 12.40. Tämä on surullisin uutinen, jonka olen koskaan joutunut kertomaan. Olen menettänyt parhaan ystäväni ja maailma on menettänyt yhden kaikkien aikojen parhaista laulajista, yhtyeen basisti Pete Agnew, 76, kirjoitti yhtyeen postauksessa.

Nazareth on skotlantilainen hard rock -yhtye, joka on ollut olemassa yli 50 vuotta. Heidän hittejään ovat muun muassa Hair of the Dog, This Flight Tonight ja Love Hurts.