Lotossa miljoonan potti: Tässä oikea rivi

Illan lottoarvonnassa oli tarjolla miljoonan euron potti.
Oikea rivi oli: 2, 3, 14, 19, 23, 26 ja 39.
Lisänumero oli numero 30 ja plusnumeroksi arvottiin numero 17.
Arvonnassa ei ollut täysosumia.
Ensi viikolla lotossa on tarjolla 2 000 000 euron potti.
Hae tukea peliriippuvuuteen
Peliriippuvuus voi tarkoittaa joko rahapeli- tai digipeliriippuvuutta.
Kun pelaaminen on kehittynyt riippuvuuden tasolle, sille on ominaista hallinnan menettäminen ja vaikeus.
Vaikka peliongelma voi hävettää, siihen kannattaa yrittää puuttua.
Apua voi hakea esimerkiksi Peluurin auttavasta puhelimesta (0800 100 101) sekä chatista, A-klinikoilta tai Pelirajat’on-vertaistuesta.