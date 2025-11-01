Lauantai-illan lottoarvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi lauantaina Lotossa on tarjolla neljän miljoonan euron potti.
Loton kierroksen 44/2025 oikea rivi oli 4, 9, 11, 13, 19, 29, 34 sekä lisänumero 37. Plusnumeroksi arvottiin 18.
Suurimmat voitot saavutettiin kahdella 6+1-tuloksella, joilla molemmilla sai 62 476,88 euroa.
Pirkanmaa oli tämän arvonnan onnekkain maakunta, sillä toinen voitoista lähti tamperelaiselle nettipelaajalle, kerrotaan Veikkauksen tiedotteessa.
Toinen voitto matkasi neljän pelaajan porukalle, jonka oma porukkapeli oli laadittu veikkaus.fi:ssä.
Porukan oli laatinut mänttä-vilppulalainen nettipelaaja ja muut porukan jäsenet ovat Mänttä-Vilppulasta ja Tampereelta.
Lauantai-Jokerin voittorivi on 7 4 6 0 0 8 7. Arvonnassa ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.