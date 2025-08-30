Ennätyksellinen lottopotti sai suomalaisiin vipinää

Loton voittopotti on noussut ennätyksellisen korkeaksi. Lauantai-iltana arvottava potti on 15,9 miljoonaa euroa.
Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula kertoo MTV Uutisille lauantai-iltana, että peliluvut ovat merkittävästi kasvaneet tällä viikolla.
– Ei aivan tuplaantuneet, mutta merkittävästi ovat kasvaneet, Nisula kertoo.
Veikkauksen asiakkaiden valitsemat lottorivit koostuvat usein esimerkiksi oman elämän merkkipäivistä tai koneen satunnaisesti arpomista riveistä, kerrotaan Veikkauksen tiedotteessa.
Lotto arvotaan lauantaisin suorana lähetyksenä kello 22.10. Loton peliaika päättyy kello 21.45.