Ennätyksellinen lottopotti sai suomalaisiin vipinää

Lotto
Loton voittopotti on 15,9 miljoonaa euroa.Lehtikuva
Julkaistu 9 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Johanna Pakarinen

johanna.pakarinen@mtv.fi

Loton voittopotti on noussut ennätyksellisen korkeaksi. Lauantai-iltana arvottava potti on 15,9 miljoonaa euroa.

Lauantai-iltana arvottavan Loton voittopotti on ennätykselliset 15,9 miljoonaa euroa.

Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula kertoo MTV Uutisille lauantai-iltana, että peliluvut ovat merkittävästi kasvaneet tällä viikolla.

– Ei aivan tuplaantuneet, mutta merkittävästi ovat kasvaneet, Nisula kertoo.

Veikkauksen asiakkaiden valitsemat lottorivit koostuvat usein esimerkiksi oman elämän merkkipäivistä tai koneen satunnaisesti arpomista riveistä, kerrotaan Veikkauksen tiedotteessa

Lotto arvotaan lauantaisin suorana lähetyksenä kello 22.10. Loton peliaika päättyy kello 21.45.

Lisää aiheesta:

Loton 8 000 000 euron jymyvoitto: Täällä onnekas rivi pelattiinEurojackpotissa jakoon viisi tuhtia voittoaPerjantaina Eurojackpotissa on jaossa 120 miljoonaa euroaLotossa jaossa tänään kaikkien aikojen suurin potti: "Näkynyt kioskeilla ja verkossa"Joko 16. kerta toden sanoo? Kaikkien aikojen suurimman lottovoiton jahti jatkuu taas tänäänSaako joku kaikkien aikojen jouluyllätyksen? – Lotossa arvotaan tänään historian suurin potti
LottoVeikkausRahapelitKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Lotto