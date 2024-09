"Lopun alkua" – tämä sääntömuutos sai Donald Trumpin tyrmistymään

Juuri alkaneella NFL-kaudella moni perinteikkään lajin ystävä on saanut hämmästellä aloituspotkuja, jotka poikkeavat nykyään merkittävästi aiemmasta. Aloituspotku, jossa pelaaja potkaisee pallon syvälle vastustajan alueelle, ja jonka jälkeen potkaisijan joukkuetoverit lähtevät rynnistämään kohti pallon kiinni ottanutta vastustajaa, on nyt huomattavasti säyseämpi versio aiemmasta.

CNN:n tv-lääkärin Sanjay Guptan kuvailun mukaan aivotärähdyksiä hillitsemään pyrkivä sääntömuutos on merkittävin NFL:ssä 30 vuoteen .

Tilastojen valossa sääntömuutos vaikuttaa perustellulta, mutta osa konservatiivisesti lajiin suhtautuvista amerikkalaisen jalkapallon ystävistä on kritisoinut uudistusta.

– En voi uskoa, että NFL luopuu viihdyttävästä aloituspotkusta. Se on mielenkiintoinen osa lajia. Mitä he tekevät? Tämä on lopun alkua, Trump kirjoitti omalla sosiaalisen median alustallaan Truth Socialissa.