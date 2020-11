Loppuvatko influenssarokotteet koko Suomesta? THL:n asiantuntija: "Rokotteita ei ikinä ole mennyt näin paljon näin nopeasti"

Hän ei osaa sanoa, mistä kaikkialta rokote on nyt loppu, mutta ainakin Vaasasta ja Turusta. STT:n tietojen mukaan ne ovat loppuneet myös Ylitorniolta.

Kontio uskoo, että koronaviruksella on paljon vaikutusta intoon ottaa influenssarokotetta.

– Meillä ei ikinä ole mennyt näin paljon rokotteita näin nopeasti. Normaalivuonna kaikkia rokotteita ei ole tässä vaiheessa vuotta laitettu edes jakeluun. Nyt on edetty pikavauhtia, hän toteaa.

Rokote loppunut maahantuojilta

Maahantuojilta influenssarokote on jo loppunut, eli sitä ei voida toimittaa alueille lisää. Ainoa keino saada alueelle lisää rokotteita on Kontion mukaan paikalliset järjestelyt paikkakunnalta toiselle. Hän toivoo, että jos jollain aluella on ylimääräisiä rokotteita, niin niitä annettaisiin tarvitseville alueille.