Talvisodassa itärajan taakse jäi satimeen lapsia Neuvostoliiton kasvateiksi

Hän on itse perehtynyt muun muassa Petsamon seudun tilanteeseen. Siellä tulitusten keskellä noin 400 ihmistä joutui saarroksiin kyliinsä venäläisten edetessä. Jonkin ajan kuluttua suomalaiset siirrettiin Neuvostoliiton puolelle Murmanskiin.

Satimeen jääneitä lapsia vietiin lastenkoteihin

Annantehtaan seurakunnan jäseniä jäi satoja rajan toiselle puolelle

– Tässä on ortodoksisen Annantehtaan seurakunnan jäseniä, jotka jäivät suomalaisilta evakuoimatta, hän sanoo.

Mapissa on myös listoja niistä ihmisistä, jotka palasivat myöhemmin samana vuonna Suomen puolelle. Täälläkin heidät kuulusteltiin, ja näistä kuulusteluista tehtiin pöytäkirjat.

Olot siviilivankileireillä olivat huonot

Isoisoisästä vaiettiin visusti

Talvisodan jälkeen vapaaehtoisesti Neuvostoliiton puolelle jättäytyneiden joukossa oli toimittaja ja tietokirjailija Antti Järven samanniminen isoisoisä. Järvi on kirjoittanut sukulaisestaan kirjan Minne katosi Antti Järvi. Kirja on yksi tämän vuoden tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaista.

– Luulen, että siinä iso osa on häpeää. Perheen kirjeissä häpeään viitataan heti keväällä 1940. Se oli ollut häpeällinen teko silloin, ja oli tietenkin myöhemminkin, kun ajauduttiin myöhemmin sotaan Neuvostoliiton kanssa.

– Kun ei ole saatu tietoa eikä osattu kertoa tapahtumista, asiasta on päätetty vaieta.

Isoisoisän jäljille Ukrainan sodan varjossa

Tutkimusten aikana selvisi, että Antin tapaan samalle paikkakunnalle oli jäänyt myös muita ihmisiä. Joidenkin taustoista löytyi poliittiseen vakaumukseen ja ideologiaan liittyviä asioita, jotka mahdollisesti selittivät sitä, että he valitsivat Neuvostoliiton Suomen sijaan.

Isoisoisän valinnan kohdalla Järvi sanoo löytäneensä erilaisia selityksiä. Hän uskookin, että Antin päätökseen on vaikuttanut monta tekijää.

Myös ideologia on saattanut olla yksi selittävä tekijä.

– Ei kukaan tee tuollaista ratkaisua pelkästään siksi, että ei halua jättää taloaan. On ratkaisun takana pakko olla myös vakaumuksellista ajatusta takana. Mutta mikä sen rooli on, onkin hankala kysymys. On nimittäin monia ristiriitaisuuksia. Pojat ovat olleet suojeluskunnassa, eikä hänestä löydy mitään merkintöjä tai havaintoja kommunistisympatioista valtiollisen poliisin arkistoissa.