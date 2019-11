Lopen Iso-Melkutin järvellä tapahtuneen sukellusturman syynä oli hiilidioksidimyrkytys

Sukelluspullon venttiili ei ollut kunnolla auki

Onnettomuuteen johtavana teknisenä syynä on ollut liian vähän avattu sukelluspullon venttiili, joka on jäänyt huomaamatta ennen sukelluksen alkamista.

Vaillinaisesti avattu venttiili on antanut pinnalla tunteen asianmukaisesta hengitysvastuksesta.

Syvyyden kasvaessa sukeltaessa, on hengitysvastus lisääntynyt, kunnes lähes suljetun pulloventtiilin aiheuttaman kaasun virtaaman kuristus on ollut kriittisellä tasolla.

Tästä on aiheutunut sukeltajalle hiilidioksidimyrkytys, joka on johtanut veden hengittämiseen ja hukkumiseen.