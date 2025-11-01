Lokakuu oli koko maassa tavanomaista lämpimämpi, Ilmatieteen laitos kertoo.

Maan pohjoisosassa kuukausi oli jopa harvinaisen lämmin.

Kuukauden keskilämpötila vaihteli Enontekiön noin 1,5 asteesta lounaissaariston noin 10 asteeseen. Kuukauden ylin lämpötila oli 15,7 astetta, ja se mitattiin Kemiönsaaressa lokakuun 6. päivä.

Lokakuu oli koko maassa 1,5–3,5 astetta vertailukauden 1991–2020 keskiarvoja lämpimämpi.

Kuukauden sademäärä oli Ilmatieteen laitoksen mukaan idässä ja etelässä pääosin tavanomaista pienempi. Länsi- ja lounaisrannikolla sekä laajalti pohjoisessa lokakuun sademäärä oli vähän tavanomaista suurempi.

Ensilumi satoi tänä vuonna reilut kaksi viikkoa tavanomaista myöhemmin. Ensilumi mitattiin lokakuun 16. päivänä Enontekiön Kilpisjärven kyläkeskuksella.

Lokakuun jälkipuoliskolla lunta oli maassa vähäisiä määriä Keski- ja Pohjois-Lapissa ja kuun lopussa enää paikoin Pohjois-Lapissa. Lunta oli Lapissa ajankohtaan nähden hieman tavanomaista vähemmän.