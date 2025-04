Lohduton arvio Ukrainalle: Näin käy, jos Yhdysvallat vetäytyy

Alkaneesta viikosta on jälleen puhuttu yhtenä mahdollisena ratkaisuviikkona rauhan löytämisessä Ukrainaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupasi jo ennen tammikuista virkaan nousemistaan "lopettaa" sodan Ukrainassa ensimmäisenä päivänään. Liioittelun hän on jo myöntänyt, mutta seuraava merkkipaalu on käsillä.

Kuluvan viikon tiistaina tulee vastaan yhdysvaltalaisittain tärkeänä pidetty merkkipaalu, kun Trumpilla tulee sata päivää täyteen toista virkakauttaan. Yhdysvalloissa on tapana katsoa, mitä kukin presidentti on saanut aikaan sadan ensimmäisen päivän aikana.

Trumpilla on siis kova tarmo päällä rauhan aikaansaamiseksi. Kallis aseapu Ukrainalle alkaa uuvuttaa Yhdysvalloissa, sanoo sotaa seuraava MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala.

– Ei voi varsinaisesti sanoa, että Yhdysvallat hakisi Ukrainan kannalta mitenkään mieluisaa lopputulosta, vaan he hakevat sodan loppumista, Luhtala kommentoi MTV Uutiset Liven lähetyksessä maanantaina.

Vähintään tulitaukoa toivotaan muuallakin kuin rapakon takana.

– Kaikkihan tässä rauhaa haluaa. Ukraina on aivan lopussa, sanoo MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Niko Nurminen.

Miltä rauhanehdot näyttävät Ukrainan kannalta? Asiasta keskusteltiin MTV Uutiset Livessä maanantaina – katso koko keskustelu artikkelin videolta.

Petaako USA vetäytymistä?

Trumpin kärsivällisyys alkaa loppua, kun Ukrainassa käytävään sotaan liittyvä rauhanprosessi ei vieläkään ole edennyt hänen toivomallaan tavalla.

Hän on aiemmin sanonut, että Yhdysvallat vetäytyy rauhanvälittäjän roolistaan, jos Ukraina tai Venäjä tekevät sopimisen liian vaikeaksi.

Nurmisen mukaan on täysin mahdollista, että Yhdysvallat petaa itselleen mahdollisuutta vetäytyä rauhanhakijan roolistaan vetoamalla lukuisiin tuloksettomiin neuvotteluihin, joihin se on osallistunut.

– Ukraina olisi kovan paikan edessä, jos Yhdysvallat vetäytyy rauhanneuvotteluista, Nurminen toteaa.

Kriittiinen apu vaarassa

Rauhan hakemisen lisäksi nyt pelätään, että Yhdysvallat luopuu aseavustaan ja muusta tuestaan Ukrainalle.

– Ikävä kyllä Ukrainan kannalta se vain on niin, että aseapu ja paljon puhuttu tiedustelutieto on äärimmäisen kriittistä, Luhtala sanoo.

Luhtala viittaa sanomalehti The New York Timesin laajaan selvitykseen, jossa kerrottiin, kuinka tarkasti Yhdysvallat on antanut Ukrainalla tiedustelutietoa yksittäisistä kohteista iskuja varten.

– Jos tämä tiedustelutieto katoaa totaalisesti, niin se on täysin aseapuun verrattavissa oleva menetys Ukrainan kyvylle jatkaa sotimista.

Euroopalla ei ole tarjota Ukrainalle samanveroista apua.

