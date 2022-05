Liverpool kurkottaa kohti ainutkertaista saavutusta – Pep Guardiola myönsi: "Meidän täytyy voittaa kaikki jäljellä olevat ottelumme"

Vastaus on skotlantilaisseura Celtic, joka ylsi temppuun kaudella 1966–1967. Sen jälkeen on nähty triplajuhlia, muttei yhtään seuraa, joka olisi kannatellut neljää isoa pokaalia saman kauden aikana. Monelle seuralle se ei tosin ole edes mahdollista, sillä liigacupia ei pelata kaikissa jalkapallomaissa.

Liverpool saattaa ängetä tänä keväänä Celticin rinnalle, sillä se on jo voittanut Englannin liigacupin ja on cupin finaalissa, Valioliigassa toisena sekä Mestarien liigassa välierissä.

"Jos emme voita, Liverpoolista tulee mestari"

Liverpool käy Englannin Valioliigassa kilpajuoksua Manchester Cityä vastaan. City on Liverpoolin tavoin Mestarien liigan välierissä, joissa se kohtaa keskiviikkona vieraissa Real Madridin. Manchesteriläisjätti voitti otteluparin avausosan kotonaan 4–3.

Valioliigassa City on pisteen karkumatkalla Kloppin miehistöstä, kun molemmilla on jäljellä neljä ottelua, joten Liverpoolin kausi saattaa yhtä hyvin päättyä pettymykseen kuin jättipottiin. Pelkkä liigacupin voitto ei tyydyttäisi monien Liverpoolin kannattajien nälkää, kun käsien ulottuvilla on niin paljon enemmän.