Liverpoolin ennätysmieheltä kulmia nostattava temppu Instagramissa

Nunez on kuitenkin saanut ailahtelevista otteistaan ja maalipaikkojen tuhrimisestaan rapaa. Hänen on spekuloitu jättävän Liverpoolin kesällä. Huhuissa on väläytelty Robert Lewandowskin mahdollista korvaamista Barcelonassa.

Liverpool-julkaisut pois

Nunez on jättänyt Liverpoolista jäljelle vain profiilikuvan, joka on otettu hänestä selkäpuolelta seuran punaisessa paidassa. Hänellä on profiilissa myös maininta, että hän on Liverpoolin pelaaja.