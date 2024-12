Liverpool teurasti Tottenhamin – Mohamed Salah teki häikäisevää historiaa

Liverpool otti sunnuntaina askeleen kohti Valioliigan mestaruutta, kun se murjoi Tottenhamia harvinaisin lukemin 6–3 Pohjois-Lontoossa. Mohamed Salah ylsi samalla kahteen huimaan saavutukseen.

Hyökkäävästä pelityylistä vuosien saatossa itselleen identiteetin rakentanut Tottenham joutui heti alussa puolustuskannalle. Tottenham ei omassa kenttäpäädyssään viihtynytkään, vaan puolustusvirheitä tuli Liverpoolin hyökkäyksen puristuksessa jatkuvasti.

Kaksitoista viime valioliigapeliään tappiotta pelannut Liverpool pohjusti vierasvoittonsa ensimmäisellä puoliajalla osuttuaan kolmesti. Maalit iskivät Luis Diaz, Alexis Mac Allister ja Dominik Szoboszlai.

Liverpoolin supertähti Salah siirtyi 15 osumallaan yksin maalipörssin johtoon tehtyään toisen puoliajan alussa 4–1 ja 5–1-maalit. Diaz iski lopussa vielä illan toisensa Salahin tarjoilusta.

James Maddison, ruotsalainen Dejan Kulusevski ja Dominic Solanke vastasivat Tottenhamin täysosumista.

Liverpool kuitenkin voitti musertavin lukemin ja kasvatti johtonsa toisena olevaan Chelseaan neljään pisteeseen. Lisäksi Liverpool on pelannut ottelun vähemmän.

Salah teki historiaa

Mohamed Salah on nyt Valioliiga-historian ensimmäinen pelaaja, joka on saavuttanut Valioliiga-kaudella kaksinumeroisen määrän maaleja ja syöttöjä ennen joulua. 15 maalinsa lisäksi 32-vuotias egyptiläinen on syöttänyt 11 osumaa.

Tämä on samalla jo kuudes Valioliiga-kausi, jonka aikana Salah on sekä tehnyt että syöttänyt yli 10 maalia. Se on eniten kaikista pelaajista kilpailun historiassa, jättäen tässä viidesti onnistuneen Wayne Rooneyn taakseen.