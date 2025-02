Poliisilta lisätietoa Ruotsin joukkoampumisesta: Kuutta poliisia hoidettu savun takia

Ruotsin Örebrossa sijaitsevassa Risbergskan koululla tapahtui tiistaina Ruotsin historian pahin joukkoampuminen.

Ruotsissa ainakin yksitoista ihmistä on kuollut Örebron tiistaisessa kouluampumisessa.

Lisää tämänhetkisistä tiedoista voi lukea täältä: Ruotsin historian pahin joukkoampuminen: Noin kymmenen ihmistä kuollut

Poliisi kertoi ampumisesta tiedotustilaisuudessa aamupäivällä. MTV Uutiset seurasi tiedotustilaisuutta.

Kello 11.40: Poliisin lyhyehkö tiedotustilaisuus on ohi.

Poliisi jatkaa tutkintaa, joka koostuu sen mukaan kolmesta osasta: operatiivisesta tutkinnasta, jossa selvitetään teon motiivia, turvallisuuden takaamisesta sekä "vahvasta tutkintatyöstä".

Poliisikomentaja Eid Forest ei vahvista ruotsalaismedian tietoja, että tekijä olisi ampunut itsensä, mutta sanoo, että moni asia puhuu sen puolesta.

Kello 11.36: Kuusi poliisia on saanut hoitoa savun hengittämisen vuoksi. Poliisi ei kerro, mistä savu on muodostunut. Yksi rikosnimikkeistä on tuhopoltto.

Kello 11.32: Örebron alueen terveydenhuollon johtaja Jonas Classon kertoo, että sairaalaan saapui kuusi aikuista potilasta, joista viittä oli ammuttu. Neljä potilasta vietiin heti leikkaukseen ja viides leikattiin yön aikana.

Kello 11.29: Poliisi kertoo jatkavansa intensiivitä tutkintaa yrittääkseen ymmärtää tekijää. Poliisi yrittää myös luoda kuvaa siitä, onko teon taustalla useampia tekijöitä.

Kello 11.27: Poliisikomentaja Roberto Eid Forest vahvistaa 11 ihmisen kuolleen ampumisessa. Lisäksi kuusi ihmistä on loukkaantunut. Tekijä on yksi kuolleista.