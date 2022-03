Lippufiasko Norjassa – järjestelmä romahti, kun suurseuran kohtaaminen sai fanit liikkeelle

Bodö/Glimt ja AS Roma kohtaavat toisensa huhtikuun seitsemäntenä Uefan Konferenssiliigan puolivälierissä. Joukkueet kohtasivat toisensa jo Konferenssiliigan lohkovaiheessa ja norjalaisten kotiottelu päättyi käsittämättömään 6–1 voittoon. Tämä on ilmeisesti jäänyt seuran kannattajien mieleen, sillä fanit ovat lähteneet lippuostoksille sankoin joukoin.

– Tilanne ei ole koskaan ollut näin paha. Tämä on iso pettymys. Pitkät jonot ja erittäin vähän toimintaa. Järjestelmä ei kestä useita tuhansia, Bodö/Glimtin tapahtumavastaava Örjan Heldal sanoi Avisa Nordlandille .

Yllätys

Toivoa on vielä olemassa, sillä seura aikoo rakentaa stadionille lisäkatsomon, johon mahtuu 1 920 katsojaa. Liput lisäkatsomoon eivät kuitenkaan ole vielä myynnissä.

– Haluamme olla täysin varmoja, että katsomot valmistuvat. Sunnitelma on, että ne ovat valmiit kauden avauksessa Rosenborgia vastaan (3.4.), Heldal kertoo.

Vahva AS Roma

AS Roma on pelannut viime aikoina Serie A:ssa vahvasti. Joukkue voitti edellisessä pääsarjaottelussaan paikallisvastustaja Lazion 3–0. Serie A:ssa edellinen tappio on tammikuun alusta, kun Juventus haki pisteet pääkaupungista.