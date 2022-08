Liperissä jaettu postilaatikoihin vanhoja evakuointikortteja – pelastuslaitos tyrmää hätäkäskyn

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Pasi Markkanen kertoo, että kyseessä on A5-kokoinen asiakirja, joka on jo aikapäiviä sitten poistunut käytöstä. Kortteja on hänen mukaansa jaettu useita muun muassa kirkonkylän alueella.