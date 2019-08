Lintilä: IMF:n pääjohtajasta odotettavissa kädenvääntö Aasian ja Latinalaisen Amerikan kanssa

Suomen haave IMF:n pääjohtajan paikan nappaamisesta kariutui jo perjantaina iltapäivällä, kun Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ilmoitti vetäytyvänsä kisasta. Perinteisesti tehtävään on aina valittu eurooppalainen, mutta Euroopan ulkopuoliset maat haluavat entistä hanakammin haastaa länsimaita.

Tarvitaan yksi ehdokas

Ranskan tuki Georgievalle ratkaiseva



– Kyllä minun käsitykseni on, että Ranskan erittäin voimakas Georgievan ajaminen kyseiseen tehtävään oli ihan ratkaisevassa roolissa. Kuinka fiksua sitten on, että tunnustelija vahvasti ajaa (ehdokasta), se on sitten eri asia, Lintilä pohtii.