Linnanmäen vuoristoradalla sama valmistaja kuin Gröna Lundin onnettomuuslaitteella

Linnanmäen Mustekala-laite on Schwartzkopfin valmistama, mutta kyseessä on täysin erityyppinen laite, Tamminen kertoo.

– Linnunrata on ratalaite, mutta se on meillä huomattavan paljon pienempi laite, jolla on vähemmän vauhtia ja korkeutta. Kyseessä on enemmän perhelaite, mikä meillä on, Tamminen sanoo.