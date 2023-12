Tätä on luvassa, kun Sauli Niinistö isännöi Linnan juhlia viimeistä kertaa

Presidentti Sauli Niinistö isännöi tänään viimeistä kertaa itsenäisyyspäivän vastaanottoa puolisonsa Jenni Haukion kanssa. Niinistö on toiminut presidenttinä vuodesta 2012 lähtien.

Presidentinkanslian mukaan merkittävä osa juhlavieraista on ensikertalaisia. Yhteensä linnaan on kutsuttu 1 700 vierasta.

Vieraina on muun muassa pitkän uran tehneitä ihmisiä, jotka ovat toimineet tienraivaajina, esimerkkeinä ja mentoreina. Lisäksi kutsuttuna on nuoria innovatiivisia osaajia, tulevaisuuden menestystekijöiden parissa työskenteleviä sekä yhteiskunnan ja arjen turvallisuuden takaajia.

Mukana suosikkiherkkuja

Linnan juhlien tarjoiluissa ja musiikissa on elementtejä, jotka kuvaavat Niinistön toimivan juhlavastaanoton isäntänä viimeistä kertaa. Esimerkiksi tarjoilujen erityisteemana ovat tänä vuonna presidenttiparin isännöimät aiemmat itsenäisyyspäivän vastaanotot, joista jokaiselta on tarjolla vähintään yksi suosittu tuote.

Tarjolla on esimerkiksi Ellen Svinhufvud -kakkua, jota on ollut tarjolla kahdeksana vuonna. Viime vuodelta tarjolla on Kultarannan kuningatarkakkua ja vuodelta 2014 perunaleivoksia.