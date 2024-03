Artisti Lily Allenilta raju avautuminen: "Lapseni pilasivat urani"

– Minulla ei koskaan ole ollut urastrategiaa, mutta kyllä, lapseni pilasivat urani. Tarkoitan, että rakastan heitä ja he täydentävät minua, mutta poptähteyden kannalta he pilasivat sen täysin. Minua todella ärsyttää, kun ihmiset sanovat, että voit saada kaiken, koska suoraan sanottuna et voi. Jotkut ihmiset valitsevat uransa lastensa sijaan, ja se on heidän etuoikeutensa, Allen sanoi podcastissa.