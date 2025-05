Liisa Rintaniemi säästä: "Synkkää lunastusta"

Kuukausiennuste antaa osviittaa, miltä Suomen sää näyttää aina kesäkuun ensimmäiselle viikolle asti.

Suomen sää on poukkoillut viime viikkoina kylmästä lämpimään, ja nyt lämpimän sään perään penäävät joutuvat pettymään ensi viikolla.

– Tämä on aika synkkää lunastusta, sanoo meteorologi Liisa Rintaniemi.

Rintaniemi kertoo, että lämpötilat jäävät usean asteen toukokuun lopun tavanomaisista lämpötiloista.

– Atlantilla hahmottuu korkeapaine ja matalapaine on Suomen itäpuolella. Nyt on selvää, että Suomi on kylmemmän ilmamassan piirissä ensi viikolla.

– 20 asteen lämpötiloja ei ole luvassa, Rintaniemi ennustaa.

Minkälaista säätä kuukausiennuste lupaa valmistujaisviikolle ja kesäkuun alkuun? Se selviää videolta artikkelin alusta.