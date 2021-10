Liikennevaloista voi pian päästä lyhyemmällä odottelulla – näin tekoäly poistaa "kuolleet sekunnit"

"Käytännössä poistetaan ne kuolleet sekunnit"

– Konenäön avulla tunnistetaan, mitä risteyksessä tapahtuu ja kun havaitaan, mihin ihmiset haluavat mennä ja mitä he odottavat, niin käytännössä ne poistetaan sieltä ne kuolleet sekunnit ja vähennetään punaisissa valoissa odottelun määrää. Kuollut sekunti siis tarkoittaa sitä, että jossain on vihreät valot ja kukaan ei liiku, selventää Laitinen.

Valojen optimointi vähentäisi päästöjä 4 prosentilla

Optimointi perustuu reaaliaikaiseen tilanteeseen

– Tuolla tien pinnan alla on usein induktiosilmukoita, jotka kertovat, tuleeko sieltä joku, mutta me ei tiedetä, kuka se on. Jalankulkijoiden osalta painetaan nappia, että ollaan täällä, mutta ei tiedetä, kuinka monta ja kauanko kestää ylitys. Meidän järjestelmä tarjoaa sen reaaliaikaisen tilanteen siitä, onko ihminen jo liikkunut kadun yli, jolloin tiedetään, ettei nyt enää tarvita sitä vuoroa, selventää Nordström eroja nykyisen ja uuden systeemin välillä.

– Me on tehty vertailua siitä, että viiden vuoden aikana tämä teknologia on puolet halvempi kuin nykyinen tekniikka, joka on asfaltin alla. Meidän osaltahan tämä on kameran asentamista olemassaolevaan tolppaan, huomauttaa Nordström.