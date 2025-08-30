Hjallis Harkimo: Suomalaisten pitää tehdä enemmän töitä

Harkimon mukaan yritykset on saatava kasvuun ja investoimaan, mitä kautta saadaan myös työpaikkoja.

Oppositiopuolue Liike Nytin ylimääräisessä puoluekokouksessa lauantaina puolueen toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Laura Sulkava Helsingistä ja puoluevaltuuston puheenjohtajaksi Jari Smedberg Savonlinnasta.

Kokouksessa ei tehty henkilövalintoja keulahahmon suhteen vaan puheenjohtajana jatkaa Liike Nytin ainoa kansanedustaja Harry Harkimo. Puoluekokouspuheessaan hän räimi hallituksen talouspolitiikkaa.

– Suomen julkinen talous on romahtamassa. Velkarallin voi pysäyttää vain talouskasvu ja sitä varten tarvitaan rohkea kasvuohjelma sekä nopeita ja vaikuttavia päätöksiä.

Harkimon mukaan yritykset on saatava kasvuun ja investoimaan, mitä kautta saadaan myös työpaikkoja.

– Suomalaisten pitää tehdä enemmän töitä ja tienata paremmin. Verotulot kasvavat samalla kautta linjan ja sen avulla suomalaisilla pitää olla varaa elää paremmin.