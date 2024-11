Harkimo: Hallitus on toimintakyvytön – ja pahempaa on tulossa

Harkimon on tyytymätön hallituksen talouspolitiikkaan.

– Tuntuu siltä, että Orpon ja ( Riikka ) Purran hallitus vain hokee samoja loitsuja, mutta on oikeasti toimintakyvytön. Nyt meillä kasvavat vain työttömyys ja konkurssit ja pahempaa on tulossa, Harkimo sanoo tiedotteessaan.

Harkimo on huolissaan maailman tilanteesta, ja uskoo muun muassa Yhdysvaltojen aloittavan kauppasodan Kiinaa vastaan.

– Siitä kärsii väkisin myös Euroopan talous. Euroopan perinteinen talousveturi Saksa on jo valmiiksi polvillaan heikon taloutensa kanssa ja maassa on koossa toimintakykyinen hallitus aikaisintaan vappuna, jos silloinkaan. Ranskan presidentti on rampa ankka vähemmistöhallituksensa kanssa eli Euroopasta ei apua Suomeen tule.