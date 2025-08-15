Hjallis Harkimo postasi lapsuuskuvan hänestä ja edesmenneestä veljestään Roysta

Hjallis Harkimon postaama lapsuuskuva hänestä ja hänen Roy-veljestään ihastuttaa.

Kansanedustaja ja liikemies Hjallis Harkimo jakoi Instagram-tililleen vuosikymmeniä vanhan kuvan hänestä ja edesmenneestä veljestään Roy Harkimosta. Lapsuuskuvassa veljekset hymyilevät vierekkäin samanlaisiin vaatteisiin puettuina.

– Tänään putkahti esiin vanha kuva pienistä veljeksistä. Arvaatko kumpi minä ja kumpi Rolle? Hjallis kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Julkaisun kommenttikenttään on jätetty kymmeniä arvauksia ja ihastelevia viestejä.

– Pappa oikealla, dj ja tosi-tv-kasvo Amanda Harkimo kirjoittaa sydämen kera isäänsä Roy Harkimoon viitaten.

– Sinä vasemmalla ja Rolle ilmiselvästi oikealla. Muuten ollaan kuin ilvekset, toinen someseuraaja kommentoi.

– Ihana, kiva kuva, kolmas kehuu.

Entinen Sipoon kunnanvaltuutettu ja aluevaltuutettu Roy Harkimo kuoli helmikuussa 69-vuotiaana. Hän sairasti maksasyöpää.

Hjallis jakoi tuolloin Instagramiin kauniin muistopostauksen veljelleen.

– Viime yönä rakas veljeni, Rolle, nukkui pois pitkän ja raskaan taistelun jälkeen. Hän oli sisukas eikä halunnut antaa taudille yliotetta, Hjallis kirjoitti helmikuisessa julkaisussaan.

– Vietimme lähes 70 vuotta yhdessä. Hän toi iloa elämääni ja tuki minua aina. Jään kaipaamaan yhteisiä jouluja, sunnuntailounaita ja kaikkea mitä koimme yhdessä, kaikkia niitä hetkiä jotka jaoimme. Meillä oli veljeksinä ainutlaatuisen läheinen suhde ja kaipaus on valtava. En ymmärrä miten sen voi paikata. Hyvää matkaa äidin ja isän luo rakas veli, hän päätti tekstinsä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.