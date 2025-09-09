Hjallis Harkimon helsinkiläisyys ratkesi

Hjallis Harkimon kotikuntakiistassa ratkaisu Lehtikuva
Julkaistu 23 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Hjallin Harkimon kotikuntakiistassa ratkaisu.

Liike Nytin kansanedustaja Harry Harkimo voi jatkaa työskentelyään Helsingin kaupunginvaltuustossa. Asia ratkesi tänään, kun Helsingin hallinto-oikeus antoi ratkaisunsa Harkimoon liittyvässä kotikuntakiistassa. Hallinto-oikeuteen tehdyssä valituksessa oli kyse siitä, onko Harkimo helsinkiläinen.

Harkimo kertoo tiedotteessa olevansa päätöksestä erittäin helpottunut. Hän sanoo jatkavansa töitä innolla niin valtuustossa kuin eduskunnassa.

Harkimolla on omistusasunnot sekä Helsingin Töölössä että Sipoossa.

