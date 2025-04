Mikä on Suomen pienin kunta? Yksi puoluejohtaja sijoitti kartalla aivan väärään paikkaan

Missä sijaitsee Manner-Suomen pienin kunta? Kysyimme yhdeksän eduskuntapuolueen puheenjohtajilta, onko kunta heille tuttu.

Manner-Suomen väkiluvultaan pienimmästä kunnasta Lestijärvestä on uutisoitu vaalikevään aikana paljon. Myös MTV Uutiset vieraili maaliskuussa Keski-Pohjanmaalla sijaitsevassa Lestijärven kunnassa, jonka väkimäärä on laskenut jo alle 700 asukkaaseen.

Aiemmin pienimmän kunnan paikkaa piti Kesi-Suomessa sijaitseva Luhanka, joka on nykyään Manner-Suomen toisiksi pienin kunta. Koko Suomen pienin kunta on Ahvenanmaalla sijaitseva Sottunga, jossa on vain hieman yli sata asukasta.

Kysyimme suurimpien puolueiden puheenjohtajilta MTV Uutisten sosiaalisen median toimituksen järjestämässä Minitentissä tietävätkö he, mikä Suomen pienin kunta tällä hetkellä on ja missä se sijaitsee.

Minitenttiin osallistuivat Petteri Orpo (kok.), Riikka Purra (ps.) Antti Lindtman (sd.), Antti Kaikkonen (kesk.), Minja Koskela (vas.), Sofia Virta (vihr.), Sari Essayah (kd.), Anders Adlercreutz (r.) sekä Harry Harkimo (liik.).

Kuinka puheenjohtajat suoriutuivat Minitentissä ja kuka osasi laittaa Lestijärven parhaiten kartalle? Katso koko tentti jutun alussa olevalta videolta.