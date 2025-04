Mitä asioita SDP aikoo voitollaan edistää, Mikkel Näkkäläjärvi?

Vaalivoittaja SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi lupaa SDP:n paneutuvan valtuustoissa jatkossa muun muassa koulurauhaan.

SDP oli kunta- ja aluevaalien valtakunnallinen tuplavoittaja.

Voiton ajatellaan laajasti olevan protesti hallituksen politiikkaa vastaan.

Puolueen vaaliteemoja olivat muun muassa terveydenhoito ja koulutus.

SDP painotti sitä, että hoitoon pitää päästä, kun hoitoa tarvitsee.

– Konkreettisena asiana oli siinä se, että puolustetaan kahden viikon hoitotakuuta, kun hallitus on romuttamassa sitä kolmeen kuukauteen, Mikkel Näkkäläjärvi selvittää Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

– Toinen vahva pääviesti oli se, että lasten ja nuorten oppiminen on tulevaisuuden ydinjuttu. Siinä pienet, 20 oppilaan ryhmäkoot ovat se, mitä tavoitellaan. Näitä lupasimme edistää kunnissa ja hyvinvointialueilla ja näin tulemme toimimaan.

"Vahva viesti"

SDP:llä meni kuntavaaleissa hyvin suurissa kaupungeissa, joissa asuu paljon nuoria koulutettuja ihmisiä ja opiskelijoita, sekä vanhoissa teollisuuskaupungeissa, osin perussuomalaisten kustannuksella.

Esimerkiksi Varkaudessa SDP:n ääniosuus oli 48,5 prosenttia, Rautjärvellä 45,5 prosenttia ja Valkeakoskella 43,6 prosenttia.

– Minusta nämä yhdessä antavat tosi vahvan viestin siitä, että SDP:llä on hyvä tulevaisuus, Näkkäläjärvi arvioi.

Vanhoissa teollisuuskaupungeissa Näkkäläjärvi arvelee suosion syyksi sen, että niissä hallituksen työelämäuudistukset ovat hänen mukaansa kirpaisseet eniten.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman puolueen kunta- ja aluevaalien vaalivalvojaisissa Helsingissä. Mikael Näkkäläjärvi on kuvassa Nasima Razmyarin ja Lindtmanin välissä. Oikealla kuvassa Tytti Tuppurainen.Lehtikuva

Sosiaalisen median rooli nousi

Sosiaalisen median rooli vaalivoitossa lisääntyi myös näissä vaaleissa.

SDP:n ehdokkaista esimerkiksi Tampereen tulevalla pormestarilla Ilmari Nurmisella on somessa vankka seuraajakunta.

Näkkäläjärvi nostaa esiin myös Terapeutti-Villenä tunnetun Ville Meren, joka nousi Helsingin kaupunginvaltuustoon, Harri Minkkisen Oulusta, joka Palomies-Harrina tunnetaan, ja Atte Virolaisen Tampereelta, joka taas tunnetaan sosiaalisen median kanavilla Lääkäri-Attena.

– On sillä merkitystä, että on kanavat, joiden kautta aidosti tavoittaa ihmisiä. Uskon kuitenkin itse siihen, että se, että ihmisellä on osaamista, asiasisältö ja sanottavaa, ratkaisee.

