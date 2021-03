Lihansyönti leikkasi puoluekentän eläinjärjestöjen kyselyssä – "Kuntavaalit ovat myös eläinvaalit"

Kysymys oli aseteltu seuraavasti: Kuntien on puolitettava julkisten ruokailujen lihankulutus vuoteen 2026 mennessä.

"Kuntavaalit ovat myös eläinvaalit"

– Kuntavaalit ovat myös eläinvaalit. Kuntapäättäjillä on käsissään avaimet parantaa merkittävästi eläinten hyvinvointia. On rohkaisevaa, että kaikilla eduskuntapuolueilla on eläinpoliittiset linjauksensa myös kuntatasolla. Tämä kertoo eläinten hyvinvoinnin kasvaneesta painoarvosta yhteiskunnassamme, sanoo SEYn toiminnanjohtaja Maria Lindqvist tiedotteessa.