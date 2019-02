Liettualainen mies palasi vuokraamaansa lomapaikkaan – poliisi iski kiinni: Lattian alta oli löydetty 21 kilon kätkö amfetamiinia

Jäi kiinni rysän päältä

Takavarikoidun 21 kilon amfetamiinierän laskennallinen maahantuontiarvo on noin 315 000 euroa. Kun aine muutetaan katumyyntipitoiseksi, on sen myyntiarvo moninkertainen. Poliisin mukaan takavarikko vahvistaa viranomaisten uskoa siitä, että Lahden seudulla on merkittäviä amfetamiinin välittäjiä, joille maahantuojat tuovat amfetamiinia.