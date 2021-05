Noin 2000 litraa mineraaliöljyä valunut tehtaan pihalle Liedossa

– Tässä on siirretty ainetta säiliöstä toiseen ja siinä yhdeydessä on tapahtunut vuoto, jonka seurauksena tuhansia litroja mineraaliöljyä on päässyt tehtaan pihaan, Varsinais-Suomen päivystävä palomestari Juha Penttilä kertoo MTV Uutisille.