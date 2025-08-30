Lieksasta viety auto löytyi Turusta – poliisin nalkkiin kaksi järkyttävää ylinopeutta ajanutta

Julkaistu 30.08.2025 14:50
Jukka Auramies

jukka.auramies@mtv.fi

@Auramies

Turun ja Joensuun poliisin yhteistyö johti autovarkaiden kiinnisaantiin.

Itä-Suomen poliisi tiedotti lauantaina, että Lieksasta luvatta käyttöön otettu auto on löytynyt Turusta. Auton vieneestä seurueesta saatiin useita hätäkeskusilmoituksia Turun alueelta. Poliisi kertoo ottaneensa kiinni koko seurueen.

Kahdella autoilijalla oli Itä-Suomen seudulla aivan liian kiire. Joensuussa kaahari kiihdytti poliisin valvontaan 168 kilometrin tuntinopeudella. Kajaantiellä oli voimassa kuudenkympin nopeusrajoitus.

Kontiolahdella Palokankaantiellä nopeusrajoitus on 40 km/h, mutta poliisin tutkaan ajettiin jopa 102 kilometrin tuntivauhtia.

