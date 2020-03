Lidl ryhtyy nyt konkreettisiin suojaustoimiin: Kaikkien kauppojen kassat suojataan koronapisaroita estävillä pleksilaseilla

Ensimmäiset suojat asennetaan tällä viikolla. Kaikkiin myymälöihin suojat on asennettu muutaman viikon sisällä.

− Jokaisen on syötävä ja useiden meistä on myös edelleen käytävä kaupassa. Haluamme, että myymälöissämme on mahdollisimman turvallista asioida ja käydä töissä, sanoo Lidlin myynnin osastopäällikkö Akseli Mäkisalo.