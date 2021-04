Lidl poistaa Veikkauksen pelikoneet myymälöistään miljoonaluokan tappioista huolimatta – perustelee vastuullisuudella

Lidlin kaupoissa on yhteensä noin 250 peliautomaattia. Lidlin mukaan päätös tarkoittaa ketjulle peliautomaateista saatavan provision menetystä. Automaateista saatu provisio on Lidlissä ollut normaaliaikana vuositasolla miljoonaluokkaa.

Lidl kertoo, että päätöksen taustalla on halu näyttää suuntaa vastuullisten valintojen kauppana.

– On kiistaton tosiasia, että pelaamisesta aiheutuu ongelmia ja että kauppojen pelikoneilla on oma roolinsa tässä. Jokaisen kaupan toimijan on itse päätettävä kantansa pelikoneisiin ja arvioitava mahdollisuutensa luopua niistä, mutta isona yrityksenä voimme toimia esikuvana ja suunnannäyttäjänä tässä, toimitusjohtaja Nicholas Pennanen sanoo tiedotteessa.