Li Andersson vaatii vaalituloksen näkymistä hallituksen kokoonpanossa ja ohjelmassa – "Antti Rinne, sinun vastuullasi on lunastaa annettu lupaus"

– Antti Rinne, sinun vastuullasi on nyt lunastaa suomalaisille annettu tärkeä lupaus tasa-arvon ja hyvinvoinnin vahvistamisesta. Oikeisto on vuosi toisensa jälkeen tarjonnut meille ikäviä päätöksiä, kiperiä leikkauksia ja heikennyksiä toisensa jälkeen. Nyt on aika rakentaa, Andersson sanoi.