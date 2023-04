SDP ja vasemmistoliitto tuomitsivat oikeistopohjan – Saramo: "Meillä ei ole varaa oikeistolaisempaan politiikkaan"

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen sanoi tiedotteessa, että perussuomalaiset on valmis kuittaamaan kokoomuksen kylmän talouspolitiikan vain saadakseen maahanmuutto- ja EU-politiikkaan muutoksia.

– Tämä pohja on tietenkin rakentunut demokraattisen vaalituloksen varaan. Ihmiset ovat antaneet äänensä, ja sitä vaalitulosta on kunnioitettava, itsekin sitä kunnioitan. Petteri Orpo on tunnustelijana tehnyt työtä ja valinnut puolueet, joiden kanssa haluaa alkaa hallitusta muodostamaan, Marin sanoi.