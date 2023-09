Li Andersson presidenttikisaan – ei muista, halusiko lopettaa koko instituution 10 vuotta sitten

36-vuotias Andersson on entinen ministeri ja kolmannen kauden kansanedustaja. Vuosina 2011–2015 hän toimi Vasemmistonuorten puheenjohtajana.

"En muista, mitä mieltä olen ollut kannanotosta"

MTV Uutiset kysyi tänään Anderssonilta, onko hän halunnut aikanaan lakkauttaa presidentin viran ja miten hänen ajattelunsa on sittemmin muuttunut.

– Koin niissä hyvin paineistetuissa tilanteissa, aika vaikeiden kysymysten äärellä, että on myös hyvä, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan päätöksenteossa on tahoja kuten presidentti, joka on hieman enemmän irti päivänpoliittisesta päätöksenteosta ja siihen liittyvistä paineista.