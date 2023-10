Li Andersson: Hallitus ajaa työmarkkinoita kaaokseen ja vientiä pysähdyksiin

Esimerkkinä Andersson mainitsi irtisanomissuojan, joka on Suomessa jo ennestään heikompi kuin muun muassa Saksassa ja Ruotsissa. Kaavaillut sosiaaliturvan leikkaukset johtavat Anderssonin mukaan pienituloisuusasteen nousuun ja tuloerojen kasvuun. Hänen mukaansa köyhyysrajan alle putoaa 40 000 ihmistä lisää, joista suuri osa on lapsia. – Tämä on tietoinen valinta lisätä eriarvoisuutta. Orpon hallitus jakaa suomalaisia aikana, jolloin luottamuksen rakentamiselle ja yhtenäisyydelle olisi suurempi tarve kuin koskaan, Andersson moitti.

"Jopa kolmasosa työttömistä työkyvyttömiä"

Anderssonin mukaan suunniteltuja leikkauksia ei voida perustella työllisyydellä.



– On monien tutkijoiden kumoama ja todellisuudesta vieraantunut ajatus, että kun työttömältä tai osa-aikaiselta työntekijältä leikataan, he menevät kokoaikaisesti töihin. Työttömyyden taustalla on moninaisia ongelmia, kuten ikäsyrjintä, terveydelliset ongelmat ja osaamisen puute, Andersson sanoi.



Anderssonin mukaan on arvioitu, että jopa kolmasosa työttömistä voi todellisuudessa olla työkyvyttömiä. Hän totesi, että sosiaaliturvaleikkauksista saatava säästö olisi korvattavissa verouudistusten kautta saatavilla säästöillä.



– Me vaadimme, että Orpon hallitus ilmoittaa perääntyvänsä näistä kohtuuttomista leikkauksista, Andersson summasi.