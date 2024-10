F1-jätti Red Bullista vilppiepäilys – reagoi välittömästi

Muut tiimit epäilivät, että energiajuomayhtiön F1-jaosto käyttää laitetta, millä se voi muuttaa autojensa ”lattian” korkeutta. Epäilys kohdistui siihen, että Red Bull voisi tehdä autoihinsa muutoksia lauantain aika-ajon ja sunnuntain kisan välissä, mikä on säännöissä kiellettyä.

– Kyllä, meillä on sellainen laite, mutta siihen ei pääse käsiksi, kun auto on laitettu kasaan ja se on menossa radalle, Red Bullin tiedottaja vastasi BBC:lle.