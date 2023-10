Mercedeksen F1-mestaruuksien avainhahmo jättää tallin

– Mike on ollut yksi tukipilareistamme viimeisen vuosikymmenen aikana. Äärimmäisen älykkäät tekniset aivot, ja myös joukkuepelaaja. Mutta on selvää, että hän on nyt valmis uusiin haasteisiin. Kiitämme häntä kaikesta ja toivotamme menestystä tulevaan, Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff sanoi.

– On ollut suuri etuoikeus olla osana Mercedes-tiimiä. Olen nähnyt nousun ensimmäiseen mestaruuteen ja lopulta ennätysmäiseen kahdeksaan peräkkäiseen valmistajien mestaruuteen. Ja olen ylpeä osallisuudestani tuohon kaikkeen. Nyt olen päättänyt, että on oikea hetki ottaa seuraava askel. Ensin kuitenkin pidetään paussia, 23 vuoden täyden työn jälkeen tässä lajissa, Elliott puolestaan sanaili.

Mercedes on toisena valmistajien MM-pisteissä, kun kautta on jäljellä vielä kolme kisaa. Kautta ylivoimaisesti hallinnut Red Bull on jo varmistanut mestaruuden, mutta Ferrari on vain 22 pisteen päässä Mercedeksestä. Tallissa painetaan kuitenkin täyttä häkää töitä ensi kautta varten, ja tallin kisainsinöörijohtaja Andrew Shovlin on kuvaillut Mercedeksen ensi kauden autossa olevan "varsin huomattavia" muutoksia tämänvuotiseen ajokkiin.