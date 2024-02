Lewis Hamilton läväytti F1-jymyuutisen – nyt toinen Mercedes-kuski kertoo saamistaan ”puheluista”

Uusi F1-kausi käynnistyy ensi viikolla Bahrainissa. Jo talven aikana formulamaailmassa on kuohunut – kiitos muun muassa Lewis Hamiltonin, joka teki rajun liikkeen. Hamilton vaihtaa piakkoin alkavan kauden jälkeen Mercedekseltä Ferrarille. Tämä, jos joku, on laittanut pyörän pyörimään. Kuka on Hamiltonin seuraaja? Se on nyt iso kysymys.