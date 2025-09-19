Formulakuljettaja Lewis Hamilton kertoi torstaina myyneensä autokokoelmansa kokonaisuudessaan.
Ferraria nykyään edustava seitsenkertainen maailmanmestari sanoo keskittyvänsä jatkossa taiteeseen.
Miljoonien arvoinen autokokoelma, johon kuului harvinaisia malleja Ferrarilta, Mercedekseltä ja McLarenilta, on vaihtanut omistajaa.
– Nykyään olen kiinnostunut enemmän taiteesta, Hamilton sanoo.
– Jos hankkisin auton, se olisi Ferrari F40. Mutta se onkin hieno taideteos.
F40 on Ferrarin klassikkomalli.
Hamilton kertoi jo vuonna 2019 myyneensä osan autokokoelmastaan. Myös yksityiskone on saanut lähteä ympäristösyistä jo vuosia sitten.
– En aja enää yhtäkään autoistani. Ajan vain sähköistä Mercedes EQC:tä, Hamilton kertoi vuonna 2020.
40-vuotiaan Hamilton F1-kausi Ferrarilla on ollut haastava. Hän on kuljettajien pisteissä vasta kuudentena.