Lepakko lensi Minnaa päin Ylöjärvellä – käden naarmut saivat kiirehtimään lääkäriin

Minnan nimi on muutettu, koska artikkeli käsittelee terveystietoja. MTV Uutiset on nähnyt asiaa koskevan potilasasiakirjan, josta tapahtuma ja hoito ilmenevät.

Pienet jäljet toiseen käteen

Lepakkorabieksen tarttuminen ihmiseen on harvinaista

Ruokavirasto tutkii lepakoiden rabiestapaukset Suomessa. Rabies on tappava aivotulehdus, jonka aiheuttajana on lyssavirus. Suomessa on tavattu ainoastaan kolme lepakkoa, jolta on löytynyt lepakkolyssavirusta. Nämä löydöt tehtiin vuosina 2009, 2016 ja 2017. Nokireen mukaan on haastavaa arvioida sitä, paljonko lepakoilla on rabiesta aiheuttavaa lyssavirusta.