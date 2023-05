Lennot ja laivat täyttyvät latvialaiskannattajista – näin MM-huumaan syttyneet baltialaiset valtaavat Tampereen: "Käsittämättömän iso juttu"

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 12.-28.5.2023 Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa. Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta. MM-välierät lauantaina 27.5. klo 14.20 Kanada-Latvia ja 18.20 USA-Saksa. Ensimmäinen studio C Moressa jo klo 13.30! Parhaat palat ja kisatunnelmat suorana MTV Katsomo -palvelussa ja MTV Uutiset Live -kanavalla. Kaikki kisauutiset ja -videot MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Suomen puolivälierätappio Kanadalle uhkasi latistaa Tampereen kisatunnelmaa jääkiekon MM-finaaliviikonloppuna. Latvian yllätysvoitto Ruotsista kuitenkin kompensoi menetystä. Riehakkaiden latvialaisfanien odotetaan saapuvan sankoin joukoin Tampereelle kannattamaan omiaan.

Kisojen apulaispääsihteeri Jaakko Luumi toteaa, että etenkin Nokia Arenan ja kaupungin kisatunnelman puolesta latvialaisten välieräpaikka oli "mahtava juttu".

– Latvialaisfanit on jääkiekkopiireissä tunnettu perinteisesti siitä, että he pitävät hauskaa ja ääntä, hyvällä tavalla kannustavat. Nyt, kun on historiallinen tilanne, niin odotettavissa on, että heitä tulee paljon ja he tulevat olemaan äänekkäitä, Luumi sanoo.

– Se on upea asia, varsinkin nyt, kun Suomi tippui, millä on tietysti joku vaikutuksensa kisojen tunnelmaan. On se hienoa, että Latvia pelaa täällä viikonloppuna.

"Voi tulla ties kuinka paljon"

Tampereelle viikonloppuna saapuvien latvialaisfanien tarkkaa määrää on mahdotonta arvioida, mutta Luumi arvelee heitä tulevan "ainakin satoja".

– On koetettu haarukoida, mutta tällä hetkellä satoja on se paras arvio. Eihän sitä tiedä, jos se menee täysin sekaisin, niin heitähän voi tulla ties miten paljon. Varmaan vasta huomenna ollaan viisaampia, kun nähdään, miten paljon heitä on liikkeellä katukuvassa, Luumi toteaa.

– Latvia ei ole koskaan aiemmin ollut neljän joukossa. Tämä on siellä kansallisesti käsittämättömän iso juttu.

Jotain osviittaa Tampereelle saapuvien latvialaiskannattajien määrästä antaa se, että lentoyhtiö Air Baltic on lisännyt lauantaille ja sunnuntaille useita lentoja Riian ja Tampereen välille.

Yhtiö kertoo lentävänsä viikonloppuna neljä ylimääräistä edestakaista lentoa Riiasta Tampereelle. Kysynnästä kertoo se, että ensin yhtiö toi myyntiin kaksi edestakaista vuoroa, mutta tiedotti myöhemmin lisäävänsä lentoja suuren kysynnän vuoksi. Lisäksi yhtiö järjestää Latvian Jääkiekkoliiton kanssa charter-koneen samalle välille.

Air Baltic lentää Airbusin A220-koneille, joihin mahtuu 145 matkustajaa.

Maa- ja meriteitse on myös odotettavissa liikehdintää Latviasta Suomeen. Viking Linelta kerrotaan MTV Urheilulle, että latvialaiskannattajat alkoivat jo torstai-iltana tehdä varauksia Tallinna-Helsinki-välille ja varauksia on tehty myös perjantaina "melkoisesti". Lisävuoroille ei kuitenkaan sentään ole tässä vaiheessa tarvetta.

Luumi kertoo kisajärjestäjien pyrkineen auttamaan latvialaisia Tampereelle matkustamisessa. Latvialaiskannattajille on järjestetty lippukampanja, jolla ottelulipun hinnasta saa siivun pois. Latvian Jääkiekkoliitto tiedotti perjantaina, että latvialaiset voivat ostaa lippuja välieräotteluun Kanadaa vastaan 20 prosentin alennuksella.

– Ollaan tehty latvialaisten kanssa tosi tiivistä yhteistyötä, kun on jaetut kisat. Lajiliiton kanssa on ollut muutenkin keskustelua koko ajan ja eilen illalla käytiin heti läpi, että tehdään lippukampanjaa ja autetaan heitä etsimään tarvittaessa aitioita ja muita, Luumi sanoo.

– Eilisillasta lähtien on lähdetty työskentelemään sen eteen, että miten saataisiin latvialaisia paikalle. Se on vähän meidän yhteinen intressi Latvian liiton kanssa.

Lähes 10 000 lippua myymättä viikonlopulle

Suomen putoaminen kisoista ennen mitalipelejä näkyy väistämättä lipunmyynnissä.

Luumi kertoo, että viikonlopun otteluihin on vielä myymättä yhteensä kahdeksan–kymmenentuhatta pääsylippua. Latvialaisten saapuminen Tampereelle kompensoi hieman Suomen putoamista ja sen mukanaan tuomaa suomalaiskannattajien mielenkiinnon lopahtamista.

Kisajärjestäjät odottavat jonkin verran kannattajia saapuvaksi myös Saksasta. Saksa yllätti suursuosikki Sveitsin ja pelaa välierässä USA:ta vastaan.

– Vastaavaa kansavaellusta tuskin tullaan näkemään kuin Latviasta. Saksassa on paljon kiekkofaneja, eivätkä hekään ole neljän joukossa turhan usein olleet. Kyllä myös Saksasta odotetaan jonkin verran faneja, mutta en osaa yhtään arvioida, mikä määrä voisi olla.

Luumi sanoo Nokia Arenan täyttyvän hyvin.

– Aika paljon on myyty etukäteen, joten syytä huoleen ei ole. Kyllä hallissa tulee olemaan väkeä. En osaa sanoa, tuleeko ihan loppuunmyydyksi, mutta varmasti ihan reippaasti tulee olemaan väkeä paikanpäällä.

Erityistä alennuskampanjaa ei viikonlopulle ole Luumin mukaan ainakaan vielä päätetty järjestää, mutta tarpeen tulle tilanteeseen reagoidaan. Fanzonen kautta on koko kisojen ajan ollut mahdollista hankkia alennushintaisia lippuja saman päivän otteluihin.

– Kyllähän Suomen tippuminen vaikuttaa eniten nimenomaan Tampereen katukuvaan. Viime vuonna finaaliviikonloppu oli aikamoista karnevaalia, Luumi muistelee.