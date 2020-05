Lenkkeilijän surman viranomaiskäsittely tarkempaan syyniin USA:ssa – "Sydäntäsärkevää, että afroamerikkalainen on lynkattu"

Georgian osavaltion oikeusministeri on pyytänyt Yhdysvaltain oikeusministeriötä aloittamaan tutkinnan mustan lenkkeilijän Ahmaud Arberyn, 25, ampumistapauksen käsittelystä.

– On sydäntäsärkevää, että nyt on vuosi 2020 ja afroamerikkalainen mies on lynkattu, Bottoms sanoi CNN-kanavan haastattelussa.