Lemmikkietsivä Colin ja cockerspanieli Molly etsivät yhdessä kadonneita lemmikkejä: Kaksikko on vainunnut jo 115 kissaa – "Ihmiset ympäri maailman ottavat meihin yhteyttä"

Colin Butcher astelee Helsingin Vanhassa kirkkopuistossa, mutta jotain puuttuu. Vierellä ei kulje innokas cockerspanieli Molly. Kaksikko on erossa toisistaan ensimmästä kertaa lähes 2,5 vuoteen.

– Molly ei tietenkään ole tästä iloinen, koska olemme joka päivä yhdessä. On harvinaista, että olemme erossa toisistamme. Katselen, missä se on ja unohdan, että se ei ole kanssani.

Kissa ei voi piilottaa tuoksuaan

– Jos koira etsii esimerkiksi kannabista, haju on sama. Mollylla on joka etsinnässä uusi haju. On hyvin vaikeaa saada se unohtamaan kissan haju edellisestä etsinnästä, Butcher kertoo.