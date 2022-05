Leijonilla edessä huipputärkeä ottelu – Mikko Lehtonen penää käsijarrun vapauttamista: "Ollaan levätty nyt"

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

– "Kojo" koutsina on tuonut oman mausteensa. Varmasti tulee vähän taktisempi Tshekki kuin on aiemmin nähty, Lehtonen sanoo.

– Kuitenkin niillä on huippuyksilöitä joukkue täynnä ja paljon taitoa. Ne pitää pystyä puolustamaan pois, mutta kuitenkin hyökätä rohkeasti ja lähteä viemään peliä. Ei voi lähteä käsijarru päällä pelaamaan.

Toisen lohkon kiharaisen tilanteen vuoksi Leijonien puolivälierävastuksella spekuloiminen on ennen viimeisiä otteluita erittäin vaikeaa. Lohkon voittaminenkin saattaa tuoda vastaan ennakolta pahan vastuksen, kuten Kanadan. Suomen sijoitus omassa lohkossaan on Tshekki-ottelun tuloksesta riippuen ensimmäinen, toinen tai kolmas.

– Se on ollut koko ajan tavoite, kun niin sanotut runkosarjan pelit ovat ohi. Meillä on hyvä mahdollisuus, kun se on omissa käsissä. Koetettaan hoitaa homma himaan.