Leijonien vanhin pelaaja tykästynyt näkyyn MM-joukkueessa – "Jätetty se sivuun"

Kokenut Jan-Mikael Järvinen on ensi kertaa urallaan mukana Leijonien MM-joukkueessa. Vielä kisapassin leimaamistaan odottava hyökkääjä kertoi Suomen tämänvuotisen ryhmän dynamiikasta MTV Urheilun haastattelussa.

Järvinen, 37, on Leijonien vanhin pelaaja, joukkueen vuonna 1988 syntynyttä nestoriosastoa Harri Pesosen ja Mikael Ruohomaan kanssa. Ässät-taiturin mukaan ryhmä on "hyvä sekoitus kokemusta ja nuorempaa polvea".

Keskustelu on ollut joukkueen sisällä Järvisen mukaan värikästä, kun nuoremmat ovat kiinnostuneita kokeneempien muisteloista ja vanhemmat pelaajat taas nykyjutuista.

– Tuntuu, että täällä on niin sanotusti jätetty se somekapula sivuun, ja on tykätty jutustelusta. Se on se ehdoton iso voimavara, mikä tälläkin ryhmällä pitää löytyä, että ollaan aidosti kiinnostuneita myös joukkuekaverista, Järvinen kommentoi MTV Urheilun studiossa Tukholmassa Itävalta-avausottelun alla.

– Joku tulee toiselta puolelta merta, ja joku tulee jostain muualta, niin kyllä se yhdistää yllättävän nopeasti, kun avaa suuta.

Leijonat voitti Itävallan 2–1 perjantaina ja kohtaa seuraavaksi Ranskan sunnuntai-iltana kello 21.20 alkaen.

Järvinen kertoo yllä olevalla videolla myös tuntemuksistaan, kun sai kuulla ensimmäisestä MM-kisakokemuksestaan.

