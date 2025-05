Leijonien pikavahvistus mursi ikuisen myytin – valmennuksen syytä ottaa oppia: "Sitä pitäisi arvostaa"

SM-liigafinaalien jälkeen kautensa jo päättäneen Jesper Mattilan pohkeissa ei painanut, vaikka kutsu MM-kisoihin tuli pikaisella aikataululla. Tämä herätti keskustelua MTV:n studiossa.

Mattila oli Leijonien näkyvimpiä pelaajia lauantain 2–1-voitossa Latviasta. KalPan mestari ehti jo suunnata Kanarian-lomalle, kun kutsua MM-kisoihin ei heti ensivaiheessa kuulunut.

MTV Urheilun studiossa herätti ottelun jälkeen keskustelua, onko ylipäänsä paras vaihtoehto saada kisajoukkueeseen kautensa mahdollisimman aikaisin lopettaneita ja levänneitä pelaajia.

– Tässä on tämä hyvä pointti, mitä joskus on puhuttukin. Kun olet neljä viikkoa leirityksessä, ne ovat kuitenkin treenipelejä. Sitten joku tulee kovista peleistä, sillä on flow päällä, niin sitä pitäisi minun mielestäni arvostaa, Juhamatti Aaltonen heittää.

– Hän on minun mielestäni paremmassa mielentilassa kuin se neljän viikon leiritysäijä, Aaltonen jatkaa.

Aaltonen toivoo, että Mattilan esimerkki nousee puheeksi Leijonien valmennusjohdossa. Myös toinen MTV Urheilun tuore asiantuntijavahvistus Veli-Matti Savinainen ottaisi ehdottomasti enemmän pelaajia finaaleihin edenneistä joukkueista.

– Muistan itse, kun olen päässyt finaaleista MM-kisoihin, niin taisin ”Juhiksen” rinnalla muutaman häkin kilauttaa, Savinainen kommentoi.

Tämän tempun Savinainen on tehnyt jopa kahdesti. Vuoden 2013 MM-kisoihin Savinainen valittiin yllätysmiehenä Ässien historiallisen kevään päätteeksi. Tuloksena oli kolme osumaa Leijonien paidassa. Saman hän toisti Tapparan tuoreena mestarina vuonna 2017.

Kumpikin SM-liigassa ja Leijonissa meritoitunut pelaaja pitää jopa helpompana loikkaa suoraan SM-kultajuhlista MM-kisoihin kuin pitkän leirityksen kautta.

– Kun olet kovia pelejä pelannut pitkin kevättä, niin siitä on todella helppo lähteä, Savinainen toteaa Aaltosen nyökytellessä vieressä.

Videolla Juhamatti Aaltonen heittää arvauksensa siitä, että vuoden 2019 MM-menestys on kannustanut Leijonien valmennusjohtoa lyömään ajoissa kisajoukkueensa rungon lukkoon.