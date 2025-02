Leijonien puolustuksen keulakuva kerää kiitosta joukkuetovereilta: "Johtaja pukukopissa"

Suomen suuriin onnistujiin NHL:n neljän maan turnauksessa on kuulunut puolustaja Olli Määttä. 30-vuotias Määttä on kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja, jonka kokemuksesta on ollut erityinen apu Suomen kokemattomalle alakerralle.

Olympiapronssia Sotsista vuonna 2014 ja MM-hopeaa keväällä 2021 voittamassa ollut Utah Hockey Clubin puolustaja on tärkeässä roolissa, kun Suomi pyrkii maanantai-iltana pitämään Kanadan nopeat hyökkääjät loitolla parhaista maalipaikoista.

– Hänen merkityksensä on valtava. Määttä on meistä puolustajista kokenein. Hän on ollut tässä turnauksessa todella jykevä ja tarjoili Ruotsia-vastaan näyttävästi takatolpalle tyhjän maalin. Hän on myös erittäin hyvä tyyppi ja johtaja pukukopissa, varamiehenä turnaukseen noussut Urho Vaakanainen sanoi ottelun alla.

Vaakanainen ja 737 NHL-ottelun Määttä pelaavat ensimmäistä kertaa samassa joukkueessa.

– Olen tutustunut täällä häneen ja yrittänyt oppia joitakin pieniä yksityiskohtia pelaamiseen.

Kanadan suurimmat tähdet Connor McDavidin johdolla ovat vaarallisimmillaan saadessaan kiekon kanssa täyteen vauhtiin Suomen alakertaa vastaan. Osoituksen tästä antoi myös Ruotsi-ottelun jatkoajalla ratkaissut Mitch Marner.

– Se kolme vastaan kolme -maali on vähän eri tarina kuin tasakentällisin. Mutta pitää olla vahva pisteiden välissä, pitää palata keskelle ja reloadata niin sanotusti. Ei se toki helppoa ole. Ne ovat taitavia pelaajia ja tulevat kovalla vauhdilla, päävalmentaja Antti Pennanen sanoi Kanada-ottelua edeltäneessä lehdistötilaisuudessa.

– Ensimmäinen maali Yhdysvaltoja vastaan on hyvä esimerkki siitä, mitä ei saa tänään tapahtua. Me yhdessä yritämme puolustaa ne hyvin, ja meidän pitää pystyä hyökkäämään niin, ettei ne pääse hyökkäämään sitten taas pisteiden välistä liian monta kertaa. Siinä on monta asiaa, mitä pitää ottaa huomioon. Ruotsia vastaan pelattiin hyvin. Tärkeää tänään on kuitenkin olla yliajattelematta peliä, vaan pelata sitä. Ruotsin kolmannessa erässä oli kaikki elementit siitä, mitkä tänäänkin toimivat.

Suomi tarvitsee Kanadasta voiton varsinaisella peliajalla edetäkseen loppuotteluun Yhdysvaltoja vastaan.